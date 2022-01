Gaat hond Scott de politiek in?

In maart zijn er gemeenteraads-verkiezingen en in Hillegom doet een opvallende kandidaat mee. Hond Scott staat op de kieslijst van de VVD.

Scott is blindengeleidehond en hij gaat natuurlijk niet écht de politiek in. Hij staat vooral op de lijst om reclame te maken voor zijn baasje. Die is slechtziend en staat hoger op de lijst. Als zijn baasje gekozen wordt, gaat hond Scott waarschijnlijk wel vaak met hem mee naar belangrijke debatten.