Dit is de grootste 'Nederlandse' vinvis ooit

Een paar jaar geleden spoelde er een vinvis aan op Texel. De walvis wordt in elkaar gezet door preparateur Chris Walen. En hij ontdekte iets bijzonders: het is de grootste vinvis die ooit in Nederland is aangespoeld!

Vinvissen zijn een soort walvissen, ze kunnen soms wel 25 meter lang worden. Ze zwemmen vooral in diepe wateren, maar soms verdwalen ze en komen in de Noordzee. Daar is het veel ondieper en varen veel schepen waar de de vinvissen mee in botsing kunnen komen. Dat is waarschijnlijk ook met deze vinvis gebeurd.