Nieuwswekker: Nieuwe dieren ontdekt + Grootste zeesluis

Goedemorgen! Hopelijk heb je lekker geslapen en kun je er weer goed tegenaan. Hier lees je over het nieuws uit de nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar we beginnen weer met...

- Goed nieuws voor fans van het Marokkaanse voetbalelftal. Het land heeft namelijk de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt. Gisteravond wonnen ze met 2-1 van Malawi. In de kwartfinale moet Marokko tegen Senegal of Egypte.

- In Zuidoost-Azië hebben wetenschappers vorig jaar meer dan 200 nieuwe soorten dieren en planten ontdekt. In Vietnam en Thailand werden de meeste dieren gevonden. Het gaat dan om nieuwe slangen, kikkers en zelfs ook een aap. Wij zijn benieuwd welk dier jij als eerste zou willen vinden.

- De zeesluis in IJmuiden gaat vandaag voor het eerst open. Dit wordt de grootste zeesluis ter wereld genoemd. Vorig jaar kwam de sluis in het nieuws, omdat de gemeente IJmuiden een wedstrijd had bedacht voor meest originele naam. De winnaar: Zeesluis IJmuiden. Tja, misschien toch niet heel origineel.

En dan nog even dit:

Chris Walen is preparateur. Hij zet skeletten van dode dieren in elkaar. Dat doet hij nu van een in 2017 op Texel aangespoelde vinvis. En wat blijkt? Het is het grootste dier dat ooit in Nederland is aangespoeld. Evita nam een kijkje.