Is gebarentaal in alle landen hetzelfde?

Dat is belangrijk voor dove en slechthorende mensen. De Groep 8C van basisschool Het Sterrenwerk in Sassenheim heeft er een vraag over:

Er zijn in de hele wereld zo'n 140 verschillende gebarentalen. En bijna ieder land heeft z'n eigen versie. Zo bestaat de Nederlandse gebarentaal al meer dan 200 jaar. Maar pas vorig jaar is het officieel een taal geworden in ons land. In de video hoor je er meer over.

