Het thema van de Koningsspelen 2022: Voel je Fit

De sportdag is dit jaar op vrijdag 22 april. Kinderen voor Kinderen maakt ook weer een Koningsspelenlied. De titel van het lied is ook 'FITTOP10'. De videoclip komt in maart online

De Koningsspelen staan dit jaar in het teken van een gezond leven hebben. Het thema is 'Voel je Fit' en hiermee wil de organisatie kinderen uitdagen om nog fitter te worden.

Scholen hebben tot en met 28 februari de tijd om zich in te schrijven voor de Koningsspelen. In 2021 deden er 1,3 miljoen kinderen mee, verdeeld over 6.400 scholen. Dit was een record. nooit eerder deden er zoveel kinderen mee.