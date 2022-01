Koning opent grootste zeesluis van de wereld

Bij IJmuiden is een grote zeesluis geopend door koning Willem-Alexander. Jarenlang is eraan gewerkt en nu is hij helemaal af.

Het is de grootste sluis van de wereld en hij heet: Zeesluis IJmuiden. Niet echt een originele naam, maar wel een gigantisch ding. De sluis is 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Dat is groot genoeg voor enorme cruiseschepen en vrachtschepen met duizenden containers.