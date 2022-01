Eerste Nederlanders vertrokken naar Winterspelen

De eerste Nederlandse sporters zijn vandaag vertrokken naar Peking, voor de Olympische Winterspelen. Volgende week begint het grote toernooi en voor Nederland doen er 48 Olympische sporters mee.

Zwaaien

Meestal is het een grote gebeurtenis om TeamNL uit te zwaaien, maar dat is nu wel anders. Niemand mag bij de olympiërs in de buurt komen. De sporters zitten al weken in quarantaine om maar niet besmet te raken. En ook voor de reis zijn ze extra voorzichtig.

De Spelen beginnen volgende week en Nederland doet aan zeven verschillende sporten mee. Dat is een record. In de video zie je er meer over.