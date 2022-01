Nieuwswekker: Diede de Groot wint Australian Open + Meer boeken verkocht dan ooit

Een hele goedemorgen! In deze nieuwswekker lees je wat wat je vannacht misschien hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen, zoals je gewend bent, weer met... Het weer In de ochtend kun je misschien beter een regenjas aantrekken, want het kan best nat worden. In de middag wordt het vooral in het noorden en het westen wat droger en misschien zie je dan ook de zon nog even. Het wordt een graad of 8.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Diede de Groot heeft de Australian Open gewonnen. In de rolstoeltennis-finale stond ze tegenover Aniek van Koot, ook een Nederlandse. De Groot won met een hoge score twee sets: 6-1 en 6-1. Diede de Groot en Aniek van Koot hebben Samen ook het dubbelspel al gewonnen. Vorig jaar won Diede de Groot een 'golden slam'. Wat dat is, zie je in de video hieronder.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Denemarken heeft alle corona-regels afgeschaft. In Denemarken hoeven mensen vanaf 1 februari dus geen mondmapje meer te dragen en kunnen ze overal weer naartoe. De premier van Denemarken zegt dat het land 'afscheid kan nemen van beperkingen en het leven weer verwelkomen zoals dat vóór corona was'. In Denemarken zijn nog wel heel veel corona-besmettingen, maar volgens de regering zijn mensen goed beschermd dankzij vaccinaties. - De Nederlandse Olympische sporters van TeamNL zijn aangekomen in Peking, de hoofdstad van China. Het was erg druk op het vliegveld in China, dus afstand houden was moeilijk. Gisterenmiddag vertrokken ze met het vliegtuig vanuit Nederland en op het vliegveld in Nederland mocht niemand in de buurt komen van de sporters, zodat ze niet besmet konden raken. De Olympische Winterspelen beginnen volgende week vrijdag. We maakten er deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Het leek er lang op dat carnaval niet door kon gaan, maar nu de corona-regels minder streng zijn hebben veel carnavalsvierders weer hoop. Vandaag overleggen een aantal carnavalsverenigingen over hoe ze het feest dit jaar kunnen vieren. - Er zijn in 2021 meer boeken verkocht dan ooit: 43 miljoen in totaal. De top 100 meest verkochte boeken wordt vanmiddag bekend gemaakt en dan hoor je ook welke kinderboeken het populairst waren. We hebben er een vraag over. We zijn reuzebenieuwd wat jouw lievelingsboek is! Laat je antwoord weten in de reacties.

Wat is jouw favoriete boek? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat is jouw favoriete boek?

In oktober was de Kinderboekenweek en daar maakten we deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Sinds vandaag zijn de coronaregels in Nederland minder streng. Sommige kinderen gingen meteen naar de dierentuin, een pretpark of de bioscoop.