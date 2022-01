Meer boeken verkocht dan ooit!

Er zijn meer boeken verkocht in 2021 dan ooit: 43 miljoen in totaal. Vooral kinderboeken zijn populair. Daar werden er vorig jaar bijna 10 procent meer van verkocht. Volgens de organisatie die de boekencijfers bijhoudt, hebben kinderen en ouders het lezen in corona-tijd herontdekt.

Online

De meeste boeken zijn niet in de boekenwinkel verkocht maar online. Mensen kopen steeds meer boeken online. En de boekenwinkels verkochten juist minder boeken. Dat komt ook doordat de winkels dicht moesten tijdens de lockdown. En online bestellen kon toen gewoon doorgaan.

Kinderboeken

De top 100 meest verkochte boeken wordt vanmiddag bekend gemaakt en dan hoor je ook welke kinderboeken het populairst waren.

We hebben er ook een vraag over. We zijn namelijk reuzebenieuwd wat jouw lievelingsboek is! Laat je antwoord weten in de reacties.