Nieuwswekker: Gouden Radioring + Kerststal weer open

Goedemorgen! Het is bijna weekend, nog één dagje school. We hebben het laatste nieuws voor je verzameld in deze Nieuwswekker.

- Gisteravond heeft het radioprogramma Mattie en Marieke van Qmusic de Gouden Radioring gewonnen. Dat is de belangrijkste prijs voor radioprogramma's. Eerder spraken we het radio-duo over hun programma. Dat interview kan je hier terugkijken .

- Januari is al bijna voorbij, maar in Den Bosch gaat de kerststal weer open. Vanaf morgen kunnen mensen de kerststal weer bezoeken. Het is bedacht omdat veel mensen in december niet langs konden komen vanwege de corona-maatregelen. Hier kan je de kerststal bekijken:

Dit is er vandaag in het nieuws:

- In Nederland gaan 10.000 kinderen met een handicap niet naar school, zegt de Stichting voor het Gehandicapte Kind. De stichting wil dat dat verandert. Bijvoorbeeld door speciale klassen op basisscholen. Zo ontmoeten deze kinderen ook kinderen zonder beperking.

- Het is een drukke dag voor rapper Lil' Kleine. Vandaag komt z'n nieuwe album uit, maar gaat het in de rechtbank ook over hem. Lil' Kleine wordt ervan verdacht dat hij, samen met twee andere mannen, iemand heeft mishandeld. Dat zou gebeurd zijn in 2019 in Amsterdam. Vandaag wordt in de rechtbank gezegd welke straf hij kan krijgen. De rechter heeft twee weken om daar over na te denken.

- Het gaat de laatste tijd in het nieuws veel over Rusland en Oekraïne. Bij de grens tussen die landen verzamelen zich steeds meer militairen. Vandaag praten we met twee Nederlandse kinderen in Oekraïne. Maken zij zich zorgen over een oorlog? Je hoort hun verhaal vanavond in het Jeugdjournaal. In dit artikel vind je meer informatie over de situatie in Oekraïne.