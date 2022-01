Kindvraag: Waarom mag je in Duitsland zo hard rijden?

Afgelopen week ging een video viral van een man die in Duitsland met 417 kilometer per uur over de snelweg reed. De man krijgt in principe geen boete, want op de weg geldt geen maximum snelheid.

Kindvraag

We kregen er via WhatsApp een vraag over. Want waarom mag je zo hard rijden in Duitsland? Dat is toch gevaarlijk? Je hoort 't antwoord in de video hierboven!