Werkstraf geëist tegen Lil' Kleine vanwege mishandeling

Vandaag is er in de rechtszaal gepraat over Lil' Kleine. Hij zou in december 2019 samen met twee anderen, iemand hebben geschopt en geslagen in een nachtclub in Amsterdam. In de rechtszaal is vandaag gezegd dat hij een werkstraf van 120 uur zou moeten krijgen.

Wat is er gebeurd? Het slachtoffer zegt dat hij per ongeluk de vriendin van Lil' Kleine aanstootte in de nachtclub. De man zou meteen sorry hebben gezegd. Even later zouden de rapper en twee vrienden hem geschopt en geslagen hebben. Het slachtoffer heeft daarna aangifte gedaan van mishandeling bij de politie. Hij voelt zich steeds onveilig door wat er gebeurd is, zegt de man.

De mishandeling zou op camerabeelden te zien zijn. De beelden van de avond waarop het gebeurde, zijn bekeken door de rechter. De beelden zijn van een beveiligingscamera in de club. Volgens de rechter maakte de rapper inderdaad trappende bewegingen. 120 uur Het Openbaar Ministerie, dat is een organisatie die aangiften onderzoekt en voor de rechter brengt, wil dat Lil' Kleine een werkstraf krijgt van 120 uur. Ook de andere twee mannen die bij Lil' Kleine waren zouden een werkstraf moeten krijgen. Eerder zei Lil' Kleine dit tegen de politie:

Ik heb hem met geen vinger aangeraakt. Jorik Scholten, rapper Lil' Kleine