Max van 13 helpt om tienduizenden vissen te redden

Het was een grote reddings-operatie waar Max van 13 vandaag bij hielp. Tienduizenden vissen waren met z'n allen een doodlopende gracht ingezwommen in Enkhuizen. En ze konden niet meer terug. Met een boot en een groot net zijn de vissen gered. Er kwamen veel mensen naar kijken.

Waarschijnlijk waren de vissen op de vlucht voor vogels. In het grachtwater was niet genoeg zuurstof. Daarom moesten Max en de andere redders in actie komen, anders zouden alle vissen doodgaan.