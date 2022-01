Op deze school zitten kinderen met en zonder beperking

Je ziet het niet vaak in Nederland, kinderen met en kinderen zonder beperking die samen naar school gaan. Maar op basisschool IKC Oudkarspel gaat 't al een jaar zo.

Voor die kinderen is het niet verplicht om naar school te gaan. Daarom gaan in Nederland meer dan 10.000 kinderen met een beperking nooit naar school.

Voor kinderen met een zware verstandelijke beperking is het veel moeilijker om dingen te begrijpen. Ze kunnen soms ook niet praten of lopen.

De kinderen in Oudkarspel vinden het hartstikke gezellig met kinderen met een verstandelijke beperking.

In de klas op basisschool IKC Oudkarspel krijgen de kinderen met een beperking eigen lessen, met de zorg en hulp die ze nodig hebben. En soms, met gym bijvoorbeeld, kunnen ze met de rest van de groep meedoen.

Er zijn nu 44 scholen in Nederland waar kinderen met en zonder beperking samen les krijgen. En de groep mensen die opkomen voor kinderen met een beperking wil dat er in elke gemeente een basisschool komt waar ook plek is voor kinderen met een beperking.