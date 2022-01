Nieuwswekker: Sportwedstrijden met publiek + Hartmachine in helikopter

Vandaag zijn er eerst veel wolken, maar later gaat de zon ook schijnen. Het blijft op de meeste plekken droog, maar kan wel hard gaan waaien. En het is iets warmer dan de afgelopen dagen: zo'n 11 graden.

Goedemorgen, het is weekend! En ook vandaag hebben we een Nieuwswekker voor je gemaakt. En die begint met het weer.

- Bij de eerste voetbalwedstrijd waar weer publiek bij mocht zijn, heeft zo ongeveer niemand zich aan de corona-regels gehouden. Gisteravond speelden de Brabantse clubs TOP Oss en FC Den Bosch tegen elkaar. Het stadion mocht niet helemaal vol zitten, en de supporters moesten anderhalve meter afstand houden. Dat zou niet zijn gebeurd. De supporters zaten te dicht op elkaar en ook achter één van de doelen hielden fanatieke supporters geen afstand. De gemeente gaat onderzoeken hoe dit precies is gegaan en of er iets veranderd moet worden.

- Voor het eerst in Nederland is er een traumahelikopter met een mobiele hart-longmachine. Het apparaat kan mensen met een hartstilstand snel helpen. De machine wordt gebruikt in Rotterdam, en het is de bedoeling dat uiteindelijk alle traumahelikopters in Nederland zo'n machine krijgen. Als dat lukt, is Nederland het eerste land van de wereld waarbij alle traumahelikopters een hart-longmachine hebben.