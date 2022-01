Mensen tellen vogels op hun balkon of tuin

De heggemus, de tortelduif en de halsbandparkiet. Allemaal vogels die je op het balkon of in de tuin kunt spotten. Zo'n tweehonderdduizend mensen turen dit weekend naar dit soort vogels, want het is weer de Nationale Tuinvogeltelling.

Dat tellen is niet alleen voor de lol. Het is ook belangrijk. Onderzoekers komen zo beter te weten hoe het met sommige vogelsoorten gaat.