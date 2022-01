Nieuwswekker: Sneeuwstorm + Nederlandse wereldkampioen

Goedemorgen! Het is vandaag zondag en we hebben weer een Nieuwswekker voor je. Die begint met het weer: Het weer Het wordt vandaag best een zonnige dag. Het waait minder hard dan gisteren en blijft op de meeste plekken droog. Het wordt 7 of 8 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Marianne Vos is voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden. Lucinda Brand, ook uit Nederland, werd tweede. Vos is wel gewend om te winnen, toch was het al een tijdje geleden dat ze wereldkampioen werd bij het veldrijden. De vorige keer was in 2014. Bekijk hier een samenvatting van het WK.

In de Verenigde Staten zorgen zware sneeuwbuien voor problemen. Vooral in het noordoosten zijn de problemen groot. Op sommige plaatsten is de stroom uitgevallen en er gebeuren ongelukken op de weg. In de staten New York en Massachusetts viel een halve meter sneeuw. Deze man trok zich er weinig van aan:

De bekende straatartiest 'The Naked Cowboy' loopt tijdens de sneeuwstorm op straat in New York AFP

Dit is vandaag in het nieuws: - Carnaval zou dit jaar gevierd worden in februari, maar ook dit jaar gaat het vanwege corona op veel plaatsen niet door. In Nuland is er wel een speciaal feest voor kinderen, en is de optocht verplaatst naar juli. Wij gaan vandaag naar carnavalsprinses Pleun en carnavalsprins Mees om er met hen over te praten. - Om 09.30 (Nederlandse tijd) is de mannen-finale van de Australian Open. In de finale spelen de rus Daniil Medvedev en de spanjaard Rafael Nadal tegen elkaar. Als Nadal wint, is het de 21ste keer dat hij een groot toernooi wint. Dat is een record. Bij het rolstoel-toernooi won de Nederlandse Diede de Groot. Daar maakten we eerder deze video over.

En dan nog even dit: Een Amerikaanse politicus heeft een toespraak gehouden, en daarvoor nam hij zijn hond mee. En tijdens die toespraak zei hij iets over de kont van de hond. Je ziet het hieronder: