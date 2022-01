Dylan Haegens is terug (en gaat minder video's maken)

Vandaag vertelt hij in een nieuwe post en video wat er aan de hand is. Dylan en zijn team willen het dit jaar helemaal anders gaan doen.

Veel fans vroegen het zich af: wat is er met Dylan Haegens aan de hand? Hij plaatste vier weken geleden een geheimzinnige video en liet daarna niets meer van zich horen.

In de video vertelt Dylan dat hij minder video's wil maken, maar dat ze wel beter worden. In plaats van 170 video's per jaar, gaat zijn team nu maar 12 afleveringen van de populaire Top 10's maken. Ook werken ze aan een nieuwe bioscoopfilm en gaan ze nieuwe dingen bedenken.

Bekijk hier de hele video van Dylan Haegens: