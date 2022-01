Nieuwswekker: Storm Corrie + Zilver op WK veldrijden

- Ed Sheeran heeft in een podcast verteld dat hij geen telefoon heeft. In 2015 deed hij 'm weg, omdat hij er stress van kreeg. Ook leidde de telefoon hem teveel af van dingen die belangrijk waren, zegt de zanger. Zou jij dat kunnen, leven zonder telefoon?

- Lars van der Haar is tweede geworden op het WK veldrijden . De Nederlander verloor alleen van Thomas Pidcock, een Engelsman. Afgelopen drie jaar won Mathieu van der Poel het WK, maar hij was er deze keer niet bij door rugproblemen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Storm Corrie is aan land gekomen. Komende uren raast de storm over Nederland. Vooral op de Waddeneilanden en in Friesland en Noord-Holland hebben mensen last van harde windstoten en veel regen.

- Op het eiland Schiermonnikoog gaan ze op kattenjacht. Ze gaan er natuurlijk niet op schieten, maar proberen de dieren te vangen. Op het eiland sluipen aardig wat zwerfkatten rond en dat is niet goed voor de natuur.

- Vandaag zie je Antoinette en Michelle de Jong in het Jeugdjournaal. De zussen schaatsen allebei en gaan samen naar de Olympische Spelen. We maken meer portretten van sporters die daar in actie komen. Eerder zag je snowboardster Melissa Peperkamp, die nog maar 17 jaar is: