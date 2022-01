Live: Storm Corrie raast over Nederland

Vandaag trekt storm Corrie over Nederland. Op deze pagina lees je het laatste nieuws over de storm.

09:45: We noemden Corrie eerder al een storm, maar nu is het ook officieel. Het heet een storm bij windkracht 9 of meer en dat is bij IJmuiden en Wijk aan Zee gemeten. Daarmee is Corrie de eerste storm van 2022.

De zwaarste windstoot tot nu toe was 102 kilometer per uur.

09:30: Een tramhalte in Rijswijk is losgeraakt door de harde wind. De glasscherven vlogen over de straat, maar gelukkig raakte niemand gewond.