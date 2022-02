Nieuwswekker: Nachtclubs zijn het zat + Petitie kleine basisschool

Goedemorgen! Het is donderdag en met deze Nieuwswekker hopen we dat je dag extra goed begint. Het wordt vandaag maximaal 8 graden en het is behoorlijk bewolkt. In de middag kan het wel wat opklaren.

- De eerste finalist van de Afrika Cup is bekend: Senegal. Dat land won met 3-1 van Burkina Faso. Vanavond spelen Kameroen en Egypte tegen elkaar voor de andere plek in de finale.

Dit is er vandaag in het nieuws:

- Steeds meer kleine basisscholen in Nederland moeten dicht. Het kost te veel geld om zo'n kleine school open te houden. De Mariaschool in Langeweg is nu nog open, maar moet na de zomer misschien ook dicht. Kinderen en de ouders op de school zijn daar niet blij mee. Vandaag bieden ze een petitie aan. Verslaggever Joanke is er bij.

- De vogelgriep maakt niet alleen kippen en kalkoenen op boerderijen ziek, maar ook zwanen, trekvogels en roofvogels in de natuur. De mensen van de dierenambulance in Culemborg werken keihard om alle zieke en dode vogels op te ruimen. Hoe druk ze het hebben zie je vanavond in het Jeugdjournaal.