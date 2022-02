Dierenambulance extra druk door vogelgriep

De vogelgriep maakt niet alleen kippen en kalkoenen op boerderijen ziek, maar ook zwanen, trekvogels en roofvogels in de natuur. Dat zorgt voor extra drukte bij de dierenambulance.

De vogelgriep verspreidt zich snel over Europa. Zieke vogels die overvliegen, kunnen het virus verspreiden via hun poep. Ook in steeds meer Nederlandse natuurgebieden, worden de laatste weken besmettingen ontdekt.

Weghalen

Om te voorkomen dat zieke of dode dieren weer andere dieren kunnen besmetten, moeten ze zo snel mogelijk worden weggehaald. De dierenambulance is daar erg druk mee.