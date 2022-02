Nederlandse kinderen en moeders opgehaald uit Syrië

Islamitische Staat

De vrouwen waren jaren geleden uit Nederland vertrokken om zich aan te sluiten bij IS, de terroristische organisatie Islamitische Staat. Sommigen namen hun kinderen mee vanuit Nederland. Anderen hebben daar kinderen gekregen.

De terroristen van IS gebruikten veel geweld, en probeerden de macht over te nemen in delen van Irak en Syrië. Ze pleegden aanslagen en vermoordden mensen die tegen hen waren. Of de Nederlandse vrouwen de terroristen hebben geholpen is niet duidelijk. Maar je aansluiten bij IS, dat is al verboden. Daar kun je bij een rechtbank dus straf voor krijgen.