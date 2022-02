Nieuwswekker: Olympische Spelen beginnen + Minder muskusratten

Goedemorgen! Het is bijna weekend, nog één dagje school. We hebben het laatste nieuws voor je verzameld in deze Nieuwswekker. Het weer Het is nu nog droog, maar vanmiddag gaat het regenen. De druppels vallen het eerst in het noordwesten van het land, maar uiteindelijk is het overal nat. Het wordt ongeveer 8 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Vier medewerkers van de Britse premier Johnson stoppen. Het zijn mensen die de Britse premier heel goed kent en waar hij veel mee samen werkt. Twee van hen nemen ontslag vanwege alle lockdownfeestjes. Toen in Engeland de boel op slot zat, werden bij Johnson pizzafeestjes, vrijdagmiddagborrels en verjaardagen gevierd. Wij maakten daar eerder deze video over:

- Het bedrijf Microsoft wil een soort Netflix maken voor games. Je betaalt dan niet meer een paar tientjes voor 1 spel, maar je stapt over op een abonnement waarmee je voor een vast bedrag eindeloos kan gamen. Microsoft kocht 2 weken geleden een gamebedrijf om dit plan te gaan uitwerken. -Er zijn steeds minder muskusratten in Nederland. En dat is goed nieuws, want de dieren zijn schadelijk voor de natuur. Ze maken gaten in dijken, waardoor dijken minder sterk worden. Speciale rattenvangers worden ingezet om de muskusratten te vangen. Eerder maakten we daar deze video over:

Dit is er vandaag in het nieuws: - Vandaag worden de Olympische Winterspelen officieel geopend. De grote ceremonie begint vanmiddag om 12:50 uur. Kunstschaatsster Lindsay van Zundert en schaatsster Kjeld Nuis dragen voor Nederland de vlag. Zaterdag komen de eerste Nederlandse sporters in actie. De Olympische Spelen zijn in Peking in China. De laatste keer dat de Olympische Spelen in Nederland werden gehouden was in 1928. Zou jij het leuk vinden als de Spelen weer in Nederland zouden zijn?

- Marokkaanse reddingswerkers komen steeds dichter bij een kleuter die dinsdag in een put viel. De put is 32 meter diep en ongeveer 50 centimeter breed. Met graafmachines wordt een groter gat gegraven, zodat reddingswerkers bij de jongen kunnen komen. Ze hopen dat de kleuter vandaag gered kan worden. Gisteren maakten we deze video over de reddingsactie:

En dan nog even dit: Dillon uit de Verenigde Staten is sinds kort een populaire boekenschrijven. Bijzonder, want de jongen is pas 8 jaar oud. Heel veel mensen willen zijn nieuwe kerstverhaal lezen.