Waarom zijn de Olympische Spelen niet in Nederland?

Vandaag worden de Olympische Winterspelen officieel geopend. Dit keer worden ze gehouden in China. Julie had daar een vraag over.

Waarom zijn de Olympische Spelen nooit in Nederland? Julie

De Olympische Spelen werden in 1928 in Nederland gehouden. Daarna nooit meer. In de video hierboven zie je waarom niet. We hebben ook een stelling over dit onderwerp. Zou jij het leuk vinden als de Spelen in Nederland worden gehouden? Reageer hieronder!

De Olympische Spelen moeten een keer in Nederland gehouden worden. Eens Oneens Verstuur Eens 81.7% Oneens 18.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: De Olympische Spelen moeten een keer in Nederland gehouden worden.