Nieuwswekker: Kleuter in put nog niet gevonden + Kans op goud

Goedemorgen, het is weekend! En ook vandaag hebben we een Nieuwswekker voor je gemaakt. En die begint met... Het weer In het noorden van het land valt af en toe een bui. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. De zon gaat schijnen, maar het waait ook hard. Het wordt zo'n 7 graden.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in Peru zijn volgens lokale media drie Nederlanders om het leven gekomen. Het toeristische vliegtuig stortte neer toen het een rondvlucht wilde maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn eeuwenoude tekeningen in het zand die alleen vanuit de lucht te zien zijn. Ook twee andere toeristen, de piloot en de copiloot zijn omgekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. - Het is Melissa Peperkamp niet gelukt om op de Olympische Spelen de finale van de slopestyle te halen. De 17-jarige snowboardster moest bij de eerste twaalf eindigen, maar werd in de kwalificatie dertiende. Toch is ze erg trots op zichzelf.

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is reddingswerkers in Marokko nog niet gelukt om bij de 5-jarige Rayan te komen. Het jongetje zit sinds dinsdag vast in diepe put van 32 meter. Met graafmachines is een gat gegraven naast de put. Reddingswerkers graven nu opzij, zodat ze het gat met buizen kunnen verbinden met de put van Rayan. Ze moeten heel voorzichtig zijn, omdat de boel anders kan instorten. Hoe het nu met Rayan gaat, is niet duidelijk. Reddingswerkers hopen hem vandaag te kunnen redden. Gisteren maakten we deze video over de actie om Ryan te redden:

- Het was wereldnieuws afgelopen week; een Rotterdamse brug moet worden weggehaald, zodat er een jacht doorheen kan. De boot is in Nederland gebouwd voor een van de rijkste mensen ter wereld: Jeff Bezos. Hij vindt het prima om te betalen voor het weg halen en repareren van de brug. Miljardairs hebben er dus nogal wat voor over om een superjacht te bezitten. Vanavond hoor je er meer over in het Jeugdjournaal. - De eerste Nederlandse sporters komen vandaag in actie op de Olympische Spelen. Zo staat de 3000 meter langebaanschaatsen voor vrouwen op het programma.Eerder won Carlijn Achtereekte goud op dit onderdeel. Maar mensen denken dat Irene Schouten nu sneller is en dat zij een grote kans heeft op de eerste gouden medaille voor Nederland.

In deze video zie je welke sporters in actie komen dit weekend:

En dan nog even dit: Al ruim twintig jaar zweeft ISS hoog boven onze aarde. Maar in 2031 keert het ruimtestation terug naar de aarde en crasht het in de oceaan.