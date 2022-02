Nieuwswekker: Kleuter Rayan overleden + Volwassenen op TikTok

Goedemorgen! Benieuwd of er vandaag ook weer medailles gewonnen kunnen worden voor Nederland? Dat hebben we voor je op een rijtje gezet in deze Nieuwswekker. Maar eerst natuurlijk... Het weer Als je naar buiten kijkt, zie je het waarschijnlijk al meteen: het regent. De hele dag is het kletsnat. En het waait ook flink. Aan het einde van de dag is het op veel plekken wel even droog. Het wordt zo'n 8 graden.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Verdrietig nieuws over de Marokkaanse kleuter Rayan. Na een lange zoektocht hebben reddingswerkers hem gevonden, maar de jongen is niet meer in leven. In dit artikel lees je er meer over.

Wil jij reageren op het nieuws over Rayan?

- Bij een ontploffing in een huis in Rotterdam is een man zwaargewond geraakt. De explosie was in de wijk Spangen. Het is niet duidelijk of er iets het huis in is gegooid of dat de explosie binnen ontstond. Mensen die in de buurt wonen moesten voor de zekerheid naar een veiligere plek. - Steeds meer mensen zitten op TikTok. Zo'n drie miljoen mensen in Nederland gebruiken de app. Dat zijn niet alleen kinderen en jongeren, want ook steeds meer volwassenen hebben TikTok. Wat vind jij daarvan? Reageer op de stelling.

TikTok is alleen voor kinderen en jongeren.

Dit is vandaag in het nieuws: - De 14-jarige Sil reist binnenkort naar de Noordkaap, het noordelijkste punt van Europa. Hij doet dat om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Sil werd twee jaar lang behandeld in dat ziekenhuis omdat hij leukemie had, een soort bloedkanker. Nu is hij beter en wil hij het ziekenhuis bedanken. Vanavond vertelt hij er meer over in het Jeugdjournaal. - Nederland maakt vandaag opnieuw kans op een medaille op de Olympische Spelen. Vanaf 09:30 uur komen langebaanschaatsers Sven Kramer, Patrick Roest en Jorrit Bergsma in actie op de 5000 meter. Hieronder zie je wanneer ze het ijs op gaan:

- En er wordt meer gesport vandaag. Zo begint om 17:30 uur de finale van het EK zaalvoetbal. Portugal en Rusland strijden dan om de beker. En om 20.00 uur is de finale van de Afrika Cup. Die gaat tussen Senegal en Egypte. - Met 25 andere bekende Nederlanders deed hij mee aan Expeditie Robinson. En hij versloeg ze allemaal. Robbert Rodenburg is dit jaar de winnaar van Expeditie Robinson. En misschien ken je hem ook wel van YouTube of als acteur in SpangaS. Jullie hadden in elk geval veel vragen voor hem. En daarom ging Bart bij hem langs. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Veel miljardairs kopen hun jacht in Nederland. Ook het schip van zakenman Jeff Bezos wordt hier gebouwd. Wij gingen een kijkje nemen bij een scheepswerf waar ze aan jachten bouwen: