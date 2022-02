Portugal wint EK zaalvoetbal!

Voor Rusland is verliezen in de finale extra vervelend. De Russen stonden de afgelopen vijf jaar in de finale en verloren iedere keer.

Futsal is een andere naam voor zaalvoetbal. Het spel wordt gespeeld in een zaal en het veld is een stuk kleiner dan een voetbalveld buiten. In elk team zitten 5 spelers. Dit jaar is het kampioenschap in Nederland.