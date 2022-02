Nieuwswekker: Overmars weg bij Ajax + tranen voor skiester Adriana Jelinkova

Goedemorgen! Een nieuwe schoolweek begint straks. En een nieuwe nieuwswekker begint nu. Met daarin eerst... Het weer Dat is vandaag heel anders dan gisteren: overdag wordt het droog. De zon schijnt regelmatig en het wordt 8 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Marc Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken van Ajax. De voetbalclub zegt dat Overmars grensoverschrijdende berichten stuurde naar vrouwelijke collega's. Marc Overmars zegt dat hij eerst niet goed begreep waarom berichten sturen naar collega's grensoverschrijdend kan zijn als je zelf de baas bent. Maar nu wel. En hij zegt dat hij zich schaamt.

De 48-jarige Overmars was sinds 2012 directeur voetbalzaken van Ajax. Hij speelde zelf ook voor de club.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars vertrekt per direct bij Ajax. Dit heeft hij na gesprekken in de afgelopen dagen met de Raad van Commissarissen (RvC) en algemeen directeur Edwin van der Sar besloten en aan hen meegedeeld.

- Regeringsleiders gaan vandaag weer praten over de ruzie tussen Oekraïne en Rusland. De Amerikaanse president Biden ontvangt de Duitse bondskanselier Scholz. Het is de eerste keer dat de twee elkaar in het echt zien. De Franse president Macron gaat intussen naar Moskou om te praten met de Russische president Poetin. Ook Nederland probeert te helpen om een oorlog te voorkomen. We maakten er deze video over.

- Voor de Nederlandse alpine-skiester Adriana Jelinkova is haar eerste run in de reuzenslalom verdrietig geëindigd. Ze hield een bocht niet in het tweede deel van het parcours, waardoor ze een poortje miste. En dat betekent dat ze de finish niet haalde en dus ook niet meer mag meedoen op dat onderdeel.

Adriana Jelinkova vertelde na afloop huilend dat ze heel veel stress had en niet kon slapen. Het was zelfs spannend of ze wel mee kon doen, omdat een coronatest niet helemaal de goede uitslag gaf die nodig is. Pas vlak voor de wedstrijd kreeg Jelinkova bericht dat ze mocht meedoen. Ze is de eerste Nederlandse skiester op de Spelen in zeventig jaar.

- Senegal heeft voor het eerst de Afrika Cup voetbal gewonnen. In de finale won Senegal van Egypte, dat al zeven keer Afrikaans kampioen werd. De wedstrijd eindigde in 0-0 en daarna trapte Senegal er de meeste penalty's in.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Meester Daan maakt filmpjes op Instagram en TikTok waarin hij zijn leerlingen een beetje belachelijk maakt. Toch vinden zijn leerlingen het heel leuk en wordt Daan veel gevolgd. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal. We hebben er een stelling over:

- Ook vandaag zijn er kansen op Olympische medailles bij de Nederlanders. Vanaf 09:30 uur rijden schaatssters Antoinette de Jong, Ireen Wüst en Marijke Groenewoud de 1500 meter.

En vanmiddag is er ook shorttrack: Suzanne Schulting, Selma Poutsma en Xandra Velzeboer schaatsen de 500 meter en Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat de 1000 meter. De finales van het shorttrack, misschien wel met Nederlanders, zijn tussen 13:30 en 14:00. Het hele programma voor de Nederlanders zie je hieronder.

Gisteren is er ook geschaatst. Het ging goed, maar nét niet perfect. Kijk maar.

En dan nog even dit: Het weer zat flink tegen bij het NK Tegenwindfietsen. En dat was precies de bedoeling!