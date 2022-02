Waarom wordt alles steeds duurder?

Mohammad heeft er een vraag over:

Dat gebeurt bij veel dingen, zoals eten of drinken, maar ook bij de nieuwe PlayStation of X-Box bijvoorbeeld.

Misschien valt het jou ook wel eens op: iets wat vorig jaar 1 euro kostte, kost nu soms wel 1,50. Terwijl het product precies hetzelfde is gebleven.

Nou, dat hebben we uitgezocht. In het kort heeft het met twee dingen te maken: energieprijzen en computer-chips. Gaan we uitleggen.

Chips

Computer-chips zitten in heel veel spullen: computers natuurlijk maar ook telefoons, koelkasten, magnetrons, auto's en ga zo maar door. Eigenlijk in de meeste elektrische apparaten. Omdat er wereldwijd een tekort is aan die chips, zitten meer fabrieken erop te wachten. En dan worden klanten ongeduldig. En sommige mensen worden zo ongeduldig dat ze meer willen gaan betalen voor een nieuw product dan andere mensen. En dan... stijgt de prijs.