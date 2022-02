Meester Daan is een hit op TikTok

Gymmeester Daan maakt filmpjes op Instagram en TikTok waarin hij zijn leerlingen een beetje belachelijk maakt. Toch vinden zijn leerlingen het heel leuk en wordt Daan veel gevolgd. Hij heeft meer dan 130.000 volgers.

Meester Daan doet vooral zijn leerlingen na. Zoals Ritchy. Die naam is verzonnen, maar volgens de gymleraar zijn de filmpjes wel gebaseerd op verhalen die echt gebeurd zijn.

Wat vind jij ervan als je meester of juf op TikTok zit? We hebben er een stelling over.