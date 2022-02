Riley doet mee aan The Voice Kids, maar komt het ooit op tv?

Over twee maanden zou Rileys grote droom uitkomen. Dan zou ze te zien zijn in het nieuwe seizoen van The Voice Kids. Maar of dat doorgaat, is nog onduidelijk.

Alle programma's van The Voice zijn voorlopig niet op tv, omdat er bij de opnames nare dingen zijn gebeurd. Veel afleveringen van The Voice Kids zijn in de zomer al opgenomen.

Toen Riley hoorde wat er gebeurd was, schrok ze daar erg van. Ze vindt het heel naar voor de mensen die iets vervelends hebben meegemaakt. Ze moest natuurlijk ook denken aan haar eigen tijd in The Voice Kids.