Nieuwswekker: plastic in zee + opvolger ISS

Goedemorgen! We hebben weer een hartstikke nieuwe nieuwswekker vol nieuws voor je klaarstaan. We beginnen weer met het weer. Het weer Dat is best aardig voor de tijd van het jaar. Overdag kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. En met een temperatuur van 9 tot 11 graden is het zacht winterweer.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Dat er veel plastic in zee drijft, had je vast al eens gehoord. Maar het Wereld Natuurfonds heeft een heleboel onderzoeken bij elkaar gedaan en denkt nu dat het nog veel erger is dan gedacht. De berg plastic afval in oceanen gaat tot 2050 namelijk vier keer zo groot worden. Al jaren zijn er veel acties om minder plastic in de zee te krijgen. Zo ook van Youtubers MrBeast en Mark Robbers. We maakten er deze video over.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- De Nederlandse skiester Adriana Jelinkova verlaat de Olympische Winterspelen. Gisterochtend mislukte haar eerste wedstrijd. Voor de wedstrijd was ze onzeker over een vals positieve coronatest en had ze last van rugklachten. De situatie zorgde voor veel stress bij de skiester en dat wil ze niet meer. Ze komt morgen dus niet meer in actie op de slalom.

Adriana Jelinkova AFP

Dit is er vandaag in het nieuws: - De coronaregels voor scholen zijn soepeler, maar toch zitten veel klassen thuis. Dat komt onder meer doordat veel juffen en meesters nu corona hebben. Soms zijn ze te ziek om online les te geven, maar het is ook moeilijk om vervanging te vinden voor besmette leraren. Dat is ook zo op IKC 't Groene Hart in Zuidwolde. Vanavond zie je er meer over. - Op de Olympische Winterspelen schaatsen vandaag de mannen op de 1.500 meter. Voor Nederland doen Marcel Bosker, Thomas Krol en Kjeld Nuis mee. Vooral die laatste twee maken kans op een medaille. Kjeld Nuis won 4 jaar geleden nog de gouden medaille. - Het Internationale ruimtestation ISS wordt binnen 10 jaar teruggehaald naar de aarde. Dan stort het neer in zee. Na 21 jaar en duizenden onderzoeken heeft het ISS zijn beste tijd gehad. Maar komt er dan ook een nieuw ruimtestation? Zeker. Misschien wel drie zelfs! André Kuipers was astronaut en weet er veel van. Hij legt uit hoe het zit.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Tijdens een concert van Billie Eilish stopt de zangeres met zingen. Niet omdat ze geen zin meer heeft maar omdat een fan met ademhalingsproblemen hulp nodig had.