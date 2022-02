Campagne: 'Mensen moeten meer praten over de dood'

Er is een campagne gestart om ervoor te zorgen dat mensen meer gaan praten over de dood. Volgens SIRE, de makers van de campagne, vinden mensen dit namelijk lastig. Bijvoorbeeld als een opa of oma of een vriend of vriendin overlijdt, maar ook bij het doodgaan van een huisdier.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat meer dan de helft van alle Nederlanders beter afscheid had willen nemen van een overleden vriend of familielid.