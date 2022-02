Actievoerders worden uit bomen gehaald

Al anderhalve week zitten actievoerders in een bos naast een autofabriek in Limburg. Om te protesteren zijn ze hoog bovenin een paar bomen geklommen. Vandaag haalt de politie ze eruit. Vier mensen zijn gearresteerd.

Wat is er aan de hand?

Sinds vrijdag 28 januari zitten er actievoerders in het bos. Ze begonnen met meer dan twintig mensen. De demonstranten hebben boomhutten gebouwd waar ze in slapen en eten en drinken. Sommigen poepen en plassen zelfs hoog boven de grond. In een zakje.

Ze protesteren tegen de kap van de bomen op het terrein van autofabrikant VDL Nedcar. Dat bedrijf wil een extra hal bouwen op de plek van het bos.

De afgelopen dagen zijn al meerdere demonstranten van het terrein verwijderd en gearresteerd.