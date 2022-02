Nieuwswekker: Nederland haalt klimaatdoel + Hoeveel frisdrank drink jij?

Het is net als gisteren bewolkt, maar niet koud. In de middag moet je misschien wel een regenjas aantrekken, want dan is er meer kans op regen. Het wordt zo'n 11 graden.

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? Een goed begin van de dag is natuurlijk het lezen van deze nieuwswekker. We beginnen, zoals altijd, weer met...

- De film Encanto is genomineerd voor een Oscar! Dat is een van de belangrijkste filmprijzen van de wereld. Een liedje uit de film, Dos Oruguitas, is ook genomineerd als beste filmlied. Het bekendste lied uit de film is natuurlijk We Don't talk about Bruno. Eerder maakten we deze video over het succes van dat lied.

Nederland kreeg een beetje hulp van het weer, want in 2020 was het best warm. En daardoor hoefde de verwarming minder aan, waardoor er minder gas gebruikt is. Corona had niet zo veel invloed op de uitstoot, denken de wetenschappers.

- Nederland heeft een belangrijk klimaatdoel gehaald. Wetenschappers hebben dat uitgerekend. Drie jaar geleden zei de rechter dat de Nederlandse regering ervoor moest zorgen dat mensen en bedrijven in 2020 25 procent minder broerkasgassen mochten uitstoten dan in 1990. Dat doel blijkt nu dus gehaald.

- En nieuws over groep 8. De eindtoets wordt vervangen door een nieuwe toets op een nieuw moment. De doorstroomtoets gaat 'ie heten. Alle groep 8-leerlingen krijgen hem, waarschijnlijk in februari. Maar niet deze maand al, want de doorstroomtoets gaat over twee jaar in. Alleen kinderen die nu in groep 6 of lager zitten krijgen hem dus.

Volgens onderwijsminister Dennis Wiersma hebben kinderen met de nieuwe toets gelijkere kansen in hun leven.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Er is onderzoek gedaan naar hoeveel frisdrank kinderen en jongeren drinken. In het Jeugdjournaal in de ochtend hoor je meer. We hebben er ook een vraag over: