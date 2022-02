Goed klimaatnieuws: Nederland heeft doel behaald

Nederland heeft een belangrijk klimaatdoel gehaald. Wetenschappers hebben dat uitgerekend. De Nederlandse regering ervoor moest zorgen dat mensen en bedrijven in 2020 25 procent minder broerkasgassen mochten uitstoten dan in 1990. Dat doel is nu dus gehaald. Steenkool Dat komt onder andere doordat Nederland veel minder steenkool gebruikt. Steenkool-centrales zijn grote CO2-uitstoters, waardoor landen hun klimaatdoelen niet halen. Hulp Nederland kreeg ook een beetje hulp van het weer, want 2020 was een warm jaar. En dus hoefde de verwarming minder aan, waardoor er minder gas gebruikt is. Corona had niet zo veel invloed op de broeikas-gassen, denken de wetenschappers. De uitstoot van de industrie bleef ongeveer gelijk. Auto's zorgden wel voor minder uitstoot. Door de lockdown waren er veel minder auto's op de wegen.

Drie jaar geleden zei de rechter dat Nederland in 2020 een belangrijk doel moest gaan halen. Daar maakten we toen deze video over:

Het was heel lang niet zeker of Nederland het doel zou halen. Eerst dachten wetenschappers dat misschien net niet gehaald zou worden. Maar nu toch wel dus. Milieu-organisatie Urgenda vindt dat Nederland geluk heeft gehad dat het is gelukt. De organisatie wil dat Nederland meer gaat doen, anders gaan er meer rechtszaken komen, net als in 2019.