Ouders hoeven straks niet meer thuis te werken

De regering denkt de regels te kunnen veranderen vanwege de omikron-variant van corona. Daardoor worden mensen minder ziek en valt de drukte in de ziekenhuizen ook mee. Ondanks dat er op dit moment veel besmettingen zijn in Nederland.

Ook bij de persconferenties zullen dingen anders worden. Afgelopen twee jaar zagen we altijd premier Rutte en de corona-minister. Binnenkort is het waarschijnlijk zonder de premier. Dinsdag is er weer een persconferentie en weten we zeker wat er gaat er allemaal gaat veranderen. Natuurlijk praten we je dan ook weer bij in het Jeugdjournaal.