Waarom maakt Bruno geen kans op een Oscar?

De kanshebbers voor de Oscars zijn bekendgemaakt en daar viel iets op: superhit We don't talk about Bruno maakt geen kans op de prijs voor het beste lied. Disney heeft namelijk een ander Encanto-lied ingezonden.

Grote kans dat ze daar bij Disney wel een beetje spijt van hebben. De filmmakers moesten al op 1 november vorig jaar een nummer inzenden en dat was voordat 'Bruno' een gigantische hit werd.

Dos Oruguitas

Disney koos wel voor het Spaanstalige nummer Dos Oruguitas. Dat lied is genomineerd, maar heeft ook stevige concurrentie. Zangeres Beyoncé is genomineerd, net als Billie Eilish met haar James Bond-nummer No Time to Die. Volgens kenners maakt vooral het nummer van Billie een goede kans om te winnen.