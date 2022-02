Nieuwswekker: Protesten in India + 5000 meter vrouwen

De dag begint bewolkt met wat regen in het zuiden en oosten. Vanuit het noorden breekt af en toe de zon door en het wordt 7 of 8 graden.

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? Een goed begin van de dag is natuurlijk het lezen van deze Nieuwswekker. We beginnen, zoals altijd, weer met...

- In Kenia zit een vrouw van bijna 100 jaar nog op school! Priscilla Sitienei is 96 jaar en zit in een klas met allemaal kinderen. Ze heeft vroeger bijna geen les gehad en daar baalde ze van. Ze besloot om weer naar school te gaan, omdat ze een goed voorbeeld wil zijn voor haar achterkleinkinderen.

- Ajax en AZ hebben zich geplaatst van de halve finales van de KNVB-beker . Eerder plaatste PSV zich al en vanavond komen NEC en Go Ahead Eagles nog in actie.

- In India zijn grote protesten aan de gang tegen nieuwe regels op scholen. Volgens die nieuwe regels mogen kinderen op school geen kleding aan die met hun geloof te maken heeft. Een hoofddoek mag dus ook niet. Veel mensen zijn daar boos over. Ze zeggen dat de regels bedacht zijn om mensen die in het hindoeïsme geloven, voor te trekken.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Er wordt weer geschaatst vandaag. De vrouwen op de Olympische Winterspelen rijden de 5000 meter. Irene Schouten en Sanne in 't Hof komen vandaag in actie. Schouten won eerder al de 3000 meter. Pakt ze nu weer goud? We gaan het vanaf 13:00 uur zien.

- Kees (13) won de voorleeswedstrijd op zijn school en doet vandaag mee aan de voorrondes van de landelijke wedstrijd. Niet zo heel bijzonder, zou je zeggen, maar voor Kees is dat een enorme prestatie. Hij heeft namelijk het syndroom van Down en leren lezen was best lastig voor hem. Vanavond hoor je meer over Kees in het Jeugdjournaal!

En dan nog even dit:

Het gaat er de hele week al over: de Olympische Winterspelen. Kiki en Iris wonen in Peking, in de stad waar de Spelen worden gehouden.