Hoe oud is jouw meester of juf? Veel leerkrachten zijn best jong, maar er staan ook steeds meer oudere juffen en meesters voor de klas. En dat doen ze om te helpen.

Corona

Al een paar jaar zijn er in bijna heel Nederland te weinig leerkrachten. Door corona is dat probleem alleen maar groter geworden. Daarom blijven sommige juffen en meesters langer doorwerken. Er zijn ook oudere meesters en juffen die weer terugkomen.

Juf Truus is een van hen. Ze stopte twee jaar geleden met werken, maar toen ze hoorde dat veel klassen naar huis werden gestuurd, kwam ze in actie.