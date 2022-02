Tweede gouden medaille voor Irene Schouten

Een geweldige overwinning van schaatsster Irene Schouten op de Olympische Winterspelen. Ze was vandaag de snelste vrouw op de 5000 meter en wint opnieuw een gouden medaille voor Nederland.

Afgelopen zaterdag won ze al goud op de 3000 meter.

Record

Schouten schaatste de 5000 meter in 6:43.51 en dat is een nieuw olympisch record. Ze was ook ruim 3 seconden sneller dan de nummer 2: Isabelle Weidemann uit Canada. Martina Sablikova uit Tsjechi√ę neemt het brons mee naar huis.

Bij deze afstand deed ook de Nederlandse Sanne van 't Hof van mee, zij werd 7de.

Nog meer medaillekansen

Irene Schouten heeft volgende week nog twee kansen op goud. Dinsdag doet ze mee aan de ploegenachtervolging, een schaatswedstrijd voor teams. Zaterdag rijdt ze de massastart.

Nederland heeft nu 8 medailles gewonnen, waarvan 4 goud. Daardoor staat Nederland op de 5de plek in het landenklassement.