Kees heeft Down en doet mee aan de voorleeswedstrijd

Kees doet namens zijn basisschool mee aan de voorrondes van de Nationale Voorleeswedstrijd. Niet heel bijzonder zou je denken, maar dat is voor Kees een enorme prestatie. Hij is de eerste met Down die meedoet aan de wedstrijd.

Door zijn school De Klimboom werd hij gekozen als de beste voorlezer en mocht hij door naar de volgende ronde.