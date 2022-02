Nieuwswekker: Rechtszaak Lil' Kleine + Koala's bedreigd

Goedemorgen. Het is bijna weekend, maar eerst is het tijd voor de Nieuwswekker van vrijdag. En voor nog een schooldag natuurlijk. Het weer is deze ochtend niet echt lekker, maar het knapt snel op. In de middag is het overal droog, schijnt de zon geregeld en neemt de wind af.

Het weer van 11 februari NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Go Ahead Eagles gaat naar de halve finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Deventer was sterker dan de thuisploeg, NEC uit Nijmegen. Ze wonnen met 0-2. In de halve finales staan verder AZ, Ajax en PSV. - Op een school in Australië mag je geen matje meer hebben. De school vindt dat geen netjes kapsel. Zo'n kapsel valt natuurlijk behoorlijk op. Wat vind jij daarvan? Laat het hieronder even weten!

Het is leuk om een opvallend kapsel te hebben. Eens Oneens Verstuur Eens 37.3% Oneens 62.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is leuk om een opvallend kapsel te hebben.

- Koala's zijn nu officieel een bedreigde diersoort. Volgens de regering van Australië lopen de dieren gevaar door bosbranden, ziektes en droogte. Als een dier bedreigd is, komt er extra geld om het dier te helpen. Benjamin maakte eerder een aflevering van #Uitgezocht over koala's.

Uitgezocht - Is de koala in Australië nog wel te redden?

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Rapper Lil 'Kleine krijgt vandaag van de rechter te horen of hij straf krijgt. Hij zou in december 2019 samen met twee anderen, iemand hebben geschopt en geslagen in een nachtclub in Amsterdam. - Natuurlijk weer veel olympische spelen. Zo schaatsen Jorrit Bergsma en Patrick Roest de 10 kilometer. Ook zijn er belangrijke wedstrijden in het shorttrack! - Corona-deskundigen komen samen voor een nieuw advies. De regering wil graag heel veel regels afschaffen, maar het is nog niet helemaal duidelijk of de deskundigen het daarmee eens zijn. Eerder maakten we daar deze video over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Kees doet mee aan de Voorleeswedstrijd en dat is knap. Hij is de eerste deelnemer met Down: