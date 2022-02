Lil' Kleine krijgt werkstraf van 120 uur

Rapper Lil' Kleine heeft van de rechter een werkstraf van 120 uur gekregen. Hij zou in december 2019 samen met twee anderen, iemand hebben geschopt en geslagen in een nachtclub in Amsterdam. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan.

Het gebeurde dus al in 2019. Een man zou tegen Jaimie Vaes, de vriendin van Lil' Kleine, zijn gebotst. Lil' Kleine zou hem daarom, samen met twee anderen, hebben vastgepakt en in elkaar hebben geslagen.

Schoppen

Op camerabeelden was te zien dat Lil' Kleine en de twee anderen schoppende bewegingen maken terwijl het slachtoffer op de grond ligt. Daarom is het volgens de rechter bewezen dat de drie mannen schuldig zijn.

Lil' Kleine zegt zelf dat hij niet schuldig is en dat hij de man niet heeft aangeraakt. Hij gaat in hoger beroep. Dat betekent dat een andere rechter nog eens naar de zaak moet kijken.