Deze school viert Warmetruiendag met warme sjaal

Het is Warmetruiendag, en op heel wat scholen was daar aandacht voor. Ook op een school in Zutphen, Al was daar geen warme trui, maar een warme sjaal.

Alle kinderen, hun ouders en zelfs opa's en oma's hebben geholpen de sjaal te breien. Het ding is meer dan honderd meter lang en past om het hele schoolgebouw. Vandaag op Warmetruiendag hingen ze de recordsjaal op. Dat zie je in de video hierboven.