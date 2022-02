Kinderen krijgen les over de dood: 'Praat erover'

Veel mensen vinden het moeilijk om over de dood te praten, maar volgens deskundigen is het wel belangrijk om te doen. Daarom is er een campagne gestart in de hoop dat iedereen wat meer over de dood gaat praten, ook kinderen.

In groep 7/8 van basisschool Kardinaal Alfrinkschool in Maassluis doen ze dat al.