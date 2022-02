Nieuwswekker: Protesten tegen corona-regels+ Medaille kansen

Goedemorgen op de eerste dag van je weekend! Net zoals doordeweeks hebben we het nieuws voor je verzameld. Maar we beginnen natuurlijk met... Het weer De dag begint koud. Het kan gevroren hebben, dus let goed op als je naar buiten gaat. Het blijft droog en de zon gaat regelmatig schijnen, een prima dagje dus.

Dit heb je misschien gemist: - Een Nederlands vrachtschip is voor de kust bij Canada 30.000 liter brandstof verloren. Het 143 meter lange schip was onderweg naar Rotterdam. Toen het in een storm terechtkwam, ontstond een lek en kwam er olie in het ruim. Inmiddels is het lek dicht gemaakt. Niemand raakte gewond. - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste beelden gedeeld die zijn gemaakt door de James Webb-ruimtetelescoop. Die telescoop vliegt 1,5 miljoen kilometer van de aarde vandaan en kijkt vanaf daar heel ver de ruimte in. Op de eerste beelden van de ruimtetelescoop is een ster te zien. De James Webb-telescoop is nog niet helemaal goed ingesteld. Daarom zijn de beelden nog een beetje vaag.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Discotheken gaan vanavond protesteren tegen de corona-regels. Ze zijn al bijna twee jaar lang gesloten en dat zijn ze helemaal zat. Vanavond gaan ze daarom op veel plekken toch open. Veel feestjes zijn uitverkocht. - Ook onder andere vrachtwagenchauffeurs protesteren vandaag tegen de corona-maatregelen. Op sociale media is te zien dat vrachtwagens wegen in Den Haag hebben geblokkeerd. Ook worden mensen opgeroepen om naar Den Haag te komen om mee te protesteren. In Frankrijk en Canada is een zelfde soort actie aan de gang. Gisteren maakten we daar deze video over:

- Er is natuurlijk ook weer veel Olympische Spelen. Zo maakt Kimberly Bos kans op een medaille in skeleton finale. En komen de mannen in actie op de 500 meter schaatsen. Voor Nederland doen Kai Verbij, Merijn Scheperkamp en Thomas Krol. Eerder maakten we deze video over Merijn Scheperkamp. Ze noemen hem ook wel de schaatsense Frenkie de Jong.

En dan nog even dit: Het was gisteren Warmetruiendag. Deze school in Zutphen vierde dat met een warme sjaal: