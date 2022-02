Leiden en Groningen blijven voorlopig open voor kinder-hartoperaties

Er was daarom besloten dat alleen de afdelingen in Utrecht en Rotterdam open zouden blijven voor kinderhartoperaties. Maar dat plan wordt nu opnieuw beoordeeld.

Op dit moment kunnen kinderen die geopereerd moeten worden aan hun hart terecht in Leiden, Groningen, Utrecht en Rotterdam. Maar de regering wil dat veranderen omdat ze willen dat artsen beter met elkaar gaan samenwerken.

Kinderen die geopereerd moeten worden aan hun hart, kunnen voorlopig toch nog geholpen worden in ziekenhuizen in Leiden en Groningen. De afdelingen kinder-hartchirurgie daar blijven voorlopig open. Dat heeft Ernst Kuipers, de minister die erover gaat, laten weten.

Artsen maakten zich zorgen over de plannen om Leiden en Groningen te sluiten. Zij willen liever dat er drie plekken openblijven. En in Groningen vinden ze het belangrijk dat er een ziekenhuis met dit soort kennis in het noorden van Nederland blijft.

Ook een deel van de kinderen en ouders die hiermee te maken krijgt, was niet blij met de plannen. Een handtekeningen actie tegen de sluiting werd honderdduizenden keren ondertekend.