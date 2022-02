Nu ook in Nederland corona-protest met vrachtwagens

De burgemeester van Den Haag zegt dat er geen toestemming is voor het protest en zegt dat iedereen weg moet gaan. De politie stuurt op dit moment mensen weg. Als de chauffeurs niet weg gaan, kunnen ze een boete krijgen of kan hun vrachtwagen weggesleept worden.

De chauffeurs zijn het niet eens met de corona-regels en zijn ook ontevreden over de regering van Nederland.

In de binnenstad van Den Haag zijn vrachtwagenchauffeurs vanochtend bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de corona-regels. De straten stonden helemaal vol met de wagens, waardoor inwoners er bijna niet langs konden.

En ook in Frankrijk protesteren vrachtwagenchauffeurs en andere mensen omdat ze tegen de corona-regels zijn. Ze zijn in een optocht onderweg naar Brussel. Daar zit het belangrijkste gebouw van de Europese Unie.

Nederland is niet het enige land waar chauffeurs protesteren. Twee weken geleden begon er een groot protest in Canada. Vrachtwagenchauffeurs blokkeren daar al een tijd de hoofdstad Ottawa. De chauffeurs zijn boos, omdat ze gevaccineerd moeten zijn als ze ritten maken naar de Verenigde Staten en dat willen ze niet.

Ook in andere landen

Een deel van de Nederlandse actievoerders was van plan om morgen ook naar Brussel te rijden. De vraag is of dat nog gaat gebeuren. Sommige chauffeurs proberen daarom nu al naar Brussel te gaan.